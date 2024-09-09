Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 9 сентября 2024Мир

В Польше заявили о создании украинского легиона только на бумаге

Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания легиона из украинцев

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Польше сорвали сроки создания так называемого украинского легиона из числа граждан Украины, проживающих в стране. В результате создание подразделения из украинцев осталось инициативой только на бумаге, сообщает Dzienik Gazeta Prawna.

«Во время визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. Подразделение должно было набирать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах. Они должны были обучаться в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — говорится в материале.

11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне рассказал, что несколько тысяч украинцев зарегистрировались для участия в легионе. Это заявление было процитировано множеством украинских СМИ. Газета отмечает, что министра просто ввели в заблуждение.

Ранее посол Украины в Чехии Василий Зварыч рассказал о планах Киева распространять на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. Он заявил, что реализация подобного проекта имеет все шансы на успех.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Критический удар по Зеленскому». В США предрекли серьезные последствия атаки ВСУ в России для президента Украины

      Россияне рекордно закупились игристым вином

      В Одессе объяснили дерусификацию улиц без согласования с горожанами и мэрией

      Первая ракетка мира после победы на US Open высказался о проваленных допинг-тестах

      57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким декольте

      Российская полиция начала проверку после стрельбы в ночном клубе

      В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

      В Польше заявили о создании украинского легиона только на бумаге

      Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений

      Женщина назвала себя богом и попыталась выпустить духов на кладбище при помощи огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше