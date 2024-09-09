В Польше заявили о создании украинского легиона только на бумаге

Dzienik Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки создания легиона из украинцев

В Польше сорвали сроки создания так называемого украинского легиона из числа граждан Украины, проживающих в стране. В результате создание подразделения из украинцев осталось инициативой только на бумаге, сообщает Dzienik Gazeta Prawna.

«Во время визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона. Подразделение должно было набирать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах. Они должны были обучаться в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — говорится в материале.

11 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне рассказал, что несколько тысяч украинцев зарегистрировались для участия в легионе. Это заявление было процитировано множеством украинских СМИ. Газета отмечает, что министра просто ввели в заблуждение.

Ранее посол Украины в Чехии Василий Зварыч рассказал о планах Киева распространять на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев. Он заявил, что реализация подобного проекта имеет все шансы на успех.