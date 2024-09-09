В России три девушки заживо сгорели в вылетевшем с дороги автомобиле

В Краснодарском крае три девушки заживо сгорели в вылетевшем с дороги авто

В Краснодарском крае три девушки заживо сгорели на автодороге Гулькевичи—Кропоткин в вылетевшем с дороги автомобиле. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла в Гулькевичском районе. В ведомстве установили, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, из-за чего съехал с трассы и врезался в дерево.

Личности жертв аварии еще устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции. Предварительно, в аварии заживо сгорели жительницы 17, 22 и 24 лет.

В августе бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае. Автомобиль с врачами перевернулся и загорелся после того, как столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу.