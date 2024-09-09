В российском городе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из автомата

В Магасе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата

В Магасе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из охолощенного автомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Республике Ингушетия.

Стрелка заметили полицейские в ходе рейда по городу. Он бесцельно стрелял во время движения по улице 65 лет Победы. Полицейские изъяли у нарушителя охолощенное оружие и составили в отношении него протокол по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»).

Мужчине грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Автомат отправлен на экспертизу.

9 июля сообщалось, что прокуратура направила в суд уголовное дело о стрельбе на свадьбе в подмосковном Пушкино. По делу проходят шесть человек: жених с невестой и гости праздника. Им вменяется хулиганство, а также вымогательство и грабеж, но уже совершенные после свадьбы.