В российском регионе обнаружили неожиданный цветок

Под Тюменью в сентябре нашли подснежник. Соответствующий материал публикует новостной портал Ura.ru.

Выяснилось, что неожиданный для времени года цветок в российском регионе обнаружил грибник Николай Иванов. Местный житель сфотографировал подснежник в поселке Боровский. «Сам в шоке. Сегодня в Боровском», — написал мужчина в социальных сетях.

В апреле российские ученые обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника. Выяснилось, что цветы нашли на территории национального парка «Алания». Этот вид подснежника считается очень редким и уязвимым. Обычно он встречается на северных склонах гор Кабардино-Балкарии.