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22:47, 9 сентября 2024Моя страна

В российском регионе обнаружили неожиданный цветок

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

Под Тюменью в сентябре нашли подснежник. Соответствующий материал публикует новостной портал Ura.ru.

Выяснилось, что неожиданный для времени года цветок в российском регионе обнаружил грибник Николай Иванов. Местный житель сфотографировал подснежник в поселке Боровский. «Сам в шоке. Сегодня в Боровском», — написал мужчина в социальных сетях.

В апреле российские ученые обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника. Выяснилось, что цветы нашли на территории национального парка «Алания». Этот вид подснежника считается очень редким и уязвимым. Обычно он встречается на северных склонах гор Кабардино-Балкарии.

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      Карина Черных
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