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19:28, 25 апреля 2024Моя страна

Российские ученые обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника

Ученые из Северной Осетии обнаружили большую популяцию подснежника узколистного

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

Ученые из Северной Осетии обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника узколистного. Об этом пишет портал «15-й регион».

Отмечается, что цветы обнаружили на территории национального парка «Алания». Этот вид подснежника считается очень редким и уязвимым. Обычно он встречается на северных склонах гор Кабардино-Балкарии.

Помимо подснежника, российские ученые зафиксировали активное цветение других растений — медуницы, первоцвета, крупки сибирской, ивы кавказской, фиалок, гусиного лука и ветреницы лютичной.

Ранее в российских лесах вместе с первым весенними грибами заметили саркосому шаровидную, известную как «земляное масло». Это редкий гриб, которому приписывают целебные свойства.

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      Фариза Бацазова
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