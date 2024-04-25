Российские ученые обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника
Ученые из Северной Осетии обнаружили большую популяцию подснежника узколистного
Ученые из Северной Осетии обнаружили большую популяцию краснокнижного подснежника узколистного. Об этом пишет портал «15-й регион».
Отмечается, что цветы обнаружили на территории национального парка «Алания». Этот вид подснежника считается очень редким и уязвимым. Обычно он встречается на северных склонах гор Кабардино-Балкарии.
Помимо подснежника, российские ученые зафиксировали активное цветение других растений — медуницы, первоцвета, крупки сибирской, ивы кавказской, фиалок, гусиного лука и ветреницы лютичной.
Ранее в российских лесах вместе с первым весенними грибами заметили саркосому шаровидную, известную как «земляное масло». Это редкий гриб, которому приписывают целебные свойства.