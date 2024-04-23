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20:17, 23 апреля 2024Моя страна

В России появился редчайший «целебный гриб»

В российских лесах заметили гриб Саркосома шаровидная

Фото: Mindaugas Gaspa / Shutterstock / Fotodom

В российских лесах вместе с первым весенними грибами заметили саркому шаровидную, известную как «земляное масло». Об этом сообщает портал ProГород.

Отмечается, что это редкий гриб, которому приписывают целебные свойства.

Как пишет издание, «земляное масло» — это желеобразная масса внутри гриба, она богата жирными кислотами и аминокислотами. Гриб обладает омолаживающими свойствами, а также способен снять нервное напряжение. Его могут использовать и как средство против ревматизма.

Россиян предупредили, что несмотря на подобное описание гриба, любое лекарственное средство должно пройти соответствующие испытания: польза саркомы шаровидной не доказана.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Нижегородского государственного университета (ННГУ) впервые за 13 лет расцвела экзотическая стрелиция Николая.

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      Варвара Кошечкина
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