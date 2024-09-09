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18:15, 9 сентября 2024Мир

В Румынии заявили о якобы влетевшем на ее территорию российском дроне

Минобороны Румынии: на территории страны обнаружены обломки российского дрона
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Iraqi Media Security Cell / Reuters

Неподалеку от границы с Украиной были обнаружены обломки якобы российского дрона. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

«Система радиолокационного наблюдения определила и отследила маршрут дрона, вошедшего в воздушное пространство Румынии. Специальные группы начали расследования. Также они обследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где были обнаружены обломки российского дрона. Они будут переданы для экспертизы в соответствии с установленными законодательными процедурами», — отмечается в публикации.

В ведомстве уточнили, что зоны, в которых проводятся поисковые мероприятия, расположены за пределами населенных пунктов, поэтому элементы инфраструктуры не были повреждены.

5 сентября оперативный командующий родов Вооруженных сил (ВС) Польши Мачей Клиш заявил, что якобы залетевший на территорию республики российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не входил в воздушное пространство страны. Он признал, что польские военные 10 дней искали не залетавший на территорию государства объект.

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      Дарья Устьянцева
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