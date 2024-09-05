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19:30, 5 сентября 2024Мир

В Польше 10 дней искали не залетавший в страну беспилотник

Генерал ВС Польши Клиш опроверг появление российского БПЛА 10 дней назад

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Якобы залетевший на территорию Польши российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не входил в воздушное пространство страны. Об этом заявил оперативный командующий родов Вооруженных сил (ВС) Польши Мачей Клиш, передает RMF24.

Клиш сообщил о завершении поисковой операции ВС Польши после сообщений о якобы появлении БПЛА ВС России в воздушном пространстве страны. Он признал, что польские военные 10 дней искали не залетавший в страну беспилотник.

«Имеется очень высокая вероятность того, что 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польской республики», — подчеркнул генерал. По его словам, в ходе операции проводились наземные поиски, а также анализ спутниковых снимков и данных радиолокационных станций.

28 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны до сих пор не уверены в существовании якобы прилетевшего со стороны Украины неопознанного воздушного объекта. 3 сентября представитель оперативного командования ВС Польши Эва Злотницкая признала, что военные не смогли за неделю найти якобы прилетевший с Украины беспилотник.

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      Юрий Леонов
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