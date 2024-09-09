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14:22, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

Нардеп Нагорняк: Украина не может перенести ЛЭП под земою

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не располагает ресурсами для переноса линий электропередачи под землю для их защиты от повреждений. Об этом заявил депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Он рассказал, что не верит в возможность реализации этой идеи, потому как это дорогостоящее и длительное по времени предприятие, на которое у Украины нет ресурсов. Нагорняк добавил, что основными средствами защиты энергообъектов остаются системы противовоздушной обороны и укрытия. По его словам, если в недостаточном количестве систем ПВО Украина обвиняет западных партнеров, то вокруг возведения укрытий развивается конфликт уже внутри страны.

Ранее стало известно, что энергетическая компания «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов по Украине, которые произошли 26 августа. При этом член наблюдательного совета компании Юрий Бойко не смог оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы, а также на возможность обеспечивать электричеством потребителей.

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      Илья Таксюр
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