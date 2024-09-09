В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

Украина не располагает ресурсами для переноса линий электропередачи под землю для их защиты от повреждений. Об этом заявил депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Он рассказал, что не верит в возможность реализации этой идеи, потому как это дорогостоящее и длительное по времени предприятие, на которое у Украины нет ресурсов. Нагорняк добавил, что основными средствами защиты энергообъектов остаются системы противовоздушной обороны и укрытия. По его словам, если в недостаточном количестве систем ПВО Украина обвиняет западных партнеров, то вокруг возведения укрытий развивается конфликт уже внутри страны.
Ранее стало известно, что энергетическая компания «Укрэнерго» пересмотрит планы на зиму из-за российских ударов по Украине, которые произошли 26 августа. При этом член наблюдательного совета компании Юрий Бойко не смог оценить, насколько атака повлияет на восстановление украинской энергосистемы, а также на возможность обеспечивать электричеством потребителей.