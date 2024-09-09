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22:09, 9 сентября 2024Мир

Венгрия задумала отдать свою долю денег из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины

Сийярто: Венгрия отдаст €14 млн из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Globallookpress.com

Венгрия задумала отдать свою долю денег из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо Украины. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, правительство страны инициировало выделение 14 миллиардов Европейским союзом на развитие оборонного потенциала африканского государства. Предложение будет обсуждаться на совете постпредов стран блока 26 сентября. Будапешт надеется на положительное решение своего запроса.

Во время двухдневного визита делегации из Чада, возглавляемой президентом Махаматом Деби, между странами был подписан комплекс соглашений, в том числе в вопросах противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве, рассказал Сийярто. Глава МИД также заявил о планах превратить дипломатическое представительство Венгрии в Нджамене в посольство. По его словам, это поможет наиболее эффективно развивать экономическое, образовательное и военное сотрудничество.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новое «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Он рассказал, что оно пройдет в сентябре.

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      Марина Совина
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