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14:10, 9 сентября 2024Мир

Вероятность выхода Турции из НАТО оценили

Политолог Перенджиев: со временем Турция может выйти из НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Турция может выйти из НАТО только после того, как альянс станет недееспособным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также добавил, что лишаться Турции — не в интересах НАТО.

«Действительно, сейчас создалось некое противоречие, заключающееся в том, что Турция просится в БРИКС, оставаясь при этом членом НАТО. Конечно, БРИКС — это не военная организация, но членство страны в альянсе настораживает некоторых действующих членов организации, — сказал Перенджиев. — Безусловно, вопрос возможности выхода Турции из НАТО обсуждается, но в конечном итоге это может привести к тому, что страна просто займет особое положение в альянсе».

Политолог напомнил примеры Венгрии и Словакии, которые, оставаясь членами НАТО, ведут достаточно самостоятельную политику. То же может стать справедливым и для Турции.

«Со временем страна все же может принять решение о выходе из альянса, когда НАТО станет менее дееспособной, — допустил собеседник «Ленты.ру». — А вот исключить Турцию не могут — таких прецедентов не было. Кроме того, вряд ли подобное решение может быть принято относительно такой мощной страны, с такими сильными армией и флотом».

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.

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