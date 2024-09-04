Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани

Habertürk: Эрдоган примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Об этом сообщает канал Habertürk со ссылкой на источники.

«Президентские источники сообщили, что президент Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября», — утверждается в публикации.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в объединении.