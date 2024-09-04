В Кремле подтвердили подачу Турцией заявки на вступление в БРИКС

Ушаков: Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС

Турция подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Страны объединения займутся ее рассмотрением», — отметил представитель Кремля.

Днем 2 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники об официальной подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По их словам, администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из «необходимости сотрудничества с развивающимися странами».

Также представитель Европейской комиссии (ЕК) по внешнеполитическим вопросам Петер Стано прокомментировал стремление Турции в БРИКС и заявил, что страна вправе самостоятельно решать, к каким блокам присоединяться и как налаживать сотрудничество с другими странами. Он добавил, что Анкара остается кандидатом в Европейский союз (ЕС).