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19:41, 9 сентября 2024Ценности

Внешность звезды «Друзей» на фото папарацци вызвала споры в сети

Фото: Backgrid / Legion-Media

Внешность американского актера Мэтта Леблана на фото папарацци вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезду, которая прославилась ролью Джоуи Триббиани в сериале «Друзья», сняли во время визита в автосалон в Лос-Анджелесе, США. Так, 57-летний артист предстал на полученных снимках в черной футболке, синих джинсах, бейсболке и кроссовках. В то же время на кадрах видны седые волосы артиста.

Читатели издания оценили данные кадры под публикацией. Часть юзеров раскритиковали трансформацию актера, указав на его лишний вес. «Переходи на "Оземпик"», «Отправляйся в спортзал», «Я бы его не узнала просто по фотографии, без имени. Он совсем себя запустил», «Выглядит намного старше своих 57 лет», — заявили они.

В свою очередь, другие пользователи сети поддержали Леблана. «Мы все выглядели лучше, когда были молодыми. Молодость быстротечна», «С возрастом большинство из нас полнеет», «Он все еще очень привлекателен», «Да, он немного постарел, но я так рада, что он, похоже, не делал никаких пластических операций или инъекций», — отметили комментаторы.

В июне косметолог Рози Осборн и пластический хирург Риккардо Фрати объяснили последние изменения во внешности американской актрисы Дженнифер Энистон.

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      Карина Черных
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