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05:28, 9 сентября 2024Наука и техника

Военный заявил об утрате актуальности антидроновых ружей в зоне СВО

ТАСС: антидроновые ружья утратили актуальность на передовой в зоне СВО

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Антидроновые ружья постепенно утрачивают актуальность на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в беседе с ТАСС.

«Антидроновые ружья остались эффективными скорее в тылу. Дело в том, что если дрон теряет связь, то он по полетному заданию поднимается наверх, пока снова не поймает сигнал», — рассказал военный.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали свои главные слабости. Они сообщили изданию The New York Times, что уступают армии России в численности и вооружении. По словам украинских солдат, решающее влияние на ситуацию на передовой оказывают непрекращающиеся воздушные бомбардировки.

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      Евгений Силаев
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