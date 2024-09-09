ТАСС: антидроновые ружья утратили актуальность на передовой в зоне СВО

Антидроновые ружья постепенно утрачивают актуальность на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в беседе с ТАСС.

«Антидроновые ружья остались эффективными скорее в тылу. Дело в том, что если дрон теряет связь, то он по полетному заданию поднимается наверх, пока снова не поймает сигнал», — рассказал военный.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали свои главные слабости. Они сообщили изданию The New York Times, что уступают армии России в численности и вооружении. По словам украинских солдат, решающее влияние на ситуацию на передовой оказывают непрекращающиеся воздушные бомбардировки.

