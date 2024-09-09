Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 9 сентября 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в уничтожении украинской экономики

Медведчук: поднимая налоги, Зеленский уничтожает экономику Украины

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Поднимая налоги, президент Украины Владимир Зеленский уничтожает экономику страны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет», — написал политик.

По его словам, хорошие отношения с Россией давали Украине дешевые бензин и газ, что обеспечивало благосостояние украинских граждан и конкурентоспособность экономике, но это не устраивало Запад.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский рассказывает о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, надеясь оставить провалы в Донбассе незамеченными. По его словам, многие военные аналитики Запада понимают незначительность успехов ВСУ и бесперспективность их положения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «На этой ноте СВО и завершим». Алаудинов назвал численность ВСУ и предрек финал СВО

      В Армении заявили об отсутствии антироссийской кампании

      Владельцев подержанных авто предостерегли от покупки одной запчасти

      Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

      Крупнейший аэропорт Швеции приостановил работу из-за беспилотников в небе

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Россиян захотели начать штрафовать за курение вейпов в общественных местах

      В Госдуме назвали цель идеи «обязательного примирения» перед расторжением брака

      Раскрыт райдер певца JONY

      Толпа мужчин пришла к захватившим квартиру жены участника СВО мигрантам и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше