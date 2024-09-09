Медведчук: поднимая налоги, Зеленский уничтожает экономику Украины

Поднимая налоги, президент Украины Владимир Зеленский уничтожает экономику страны. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет», — написал политик.

По его словам, хорошие отношения с Россией давали Украине дешевые бензин и газ, что обеспечивало благосостояние украинских граждан и конкурентоспособность экономике, но это не устраивало Запад.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский рассказывает о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, надеясь оставить провалы в Донбассе незамеченными. По его словам, многие военные аналитики Запада понимают незначительность успехов ВСУ и бесперспективность их положения.