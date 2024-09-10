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10:42, 10 сентября 2024Ценности

44-летняя теннисистка снялась в наряде без бюстгальтера для журнала

Фото: Richard Phibbs / Harper’s Bazaar

Американская теннисистка Винус Уильямс снялась в откровенном наряде для модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

44-летняя спортсменка предстала в черном платье, повернувшись к камере боком. На размещенном кадре видно, что для этого образа знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, за время съемки Уильямс примерила серую кофту и корсет, оформленный металлическими вставками в виде цветочных лепестков и шнуровкой по бокам. Она также позировала в шелковом платье с вырезом от груди до пупка. Можно заметить, что звезда не стала надевать нижнее белье.

В марте 2023 года сообщалось, что Винус Уильямс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда теннисистка посетила показ бренда Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

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      Мария Винар
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