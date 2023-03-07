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04:00, 7 марта 2023Ценности

Популярная теннисистка появилась на публике в прозрачном платье-сетке

Теннисистка Винус Уильямс посетила показ Chloe в прозрачном платье-сетке черного цвета

Фото: Marc Piasecki / WireImage

Американская теннисистка Винус Уильямс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует издание FootWearNews.

Известно, что популярная спортсменка посетила показ бренда Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, проходящей с 27 февраля по 7 марта. Знаменитость вышла в свет в прозрачном платье-сетке черного цвета в сочетании с белым ассиметричным пальто. В руках она держала сумку, а в качестве обуви выбрала замшевые коричневые сапоги.

На размещенных кадрах видно, что волосы Уильмс распустили, на лицо нанесли нюдовый макияж, а на губы — красную помаду. Что касается аксессуаров, знаменитость предпочла серьги-дорожки, а от колье и колец отказалась.

В марте 2021 года американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед

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Майя Пономаренко
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