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16:48, 7 ноября 2022Ценности

Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy

Певица Селена Гомес призналась, что задранная подкладка платья оголяла ее тело на Emmy

Фото: Phil McCarten / Invision for the Television Academy / AP

Американская певица Селена Гомес рассказала о конфузе, произошедшем с ней во время ежегодной телевизионной премии Emmy. На эту тему она высказалась в интервью на шоу The Kelly Clarkson.

Известно, что 30-летняя поп-исполнительница посетила мероприятие в длинном платье бренда Celine белого цвета, прозрачная ткань которого была покрыта блестящими кристаллами. По словам знаменитости, плотная подкладка из шелка постоянно задиралась, оголяя тем самым часть ее тела. «Многие люди увидели то, чего не хотели бы видеть», — призналась она.

В то же время ведущая передачи, певица Келли Кларксон, ответила, что даже не заметила проблемы, с которой столкнулась Гомес. «Ты выглядела потрясающе. Платье было очень красивым», — заявила телезвезда в разговоре с гостьей своей программы.

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

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Майя Пономаренко
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