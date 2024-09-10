49-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике на отдыхе

49-летняя продюсер Яна Рудковская показала фигуру в купальнике на отдыхе

Российский продюсер Яна Рудковская показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха во Франции. На размещенных кадрах Рудковская запечатлена в светло-коричневом слитном купальнике, оформленном прозрачными вставками под грудью и на животе. Она позировала в солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Ранее Рудковская рассказала о самом роскошном подарке, который она получила. Продюсер призналась, что женщина-миллиардер из Лондона, имя которой не раскрывается, вручила ей сумку из кожи крокодила за семь миллионов рублей.