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18:44, 3 сентября 2024Ценности

Яна Рудковская рассказала о самом роскошном полученном подарке

Продюсер Рудковская рассказала о подаренной ей сумке за семь миллионов рублей

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала о самом роскошном подарке, который она получила. Соответствующий комментарий приводит Пятый канал.

Знаменитость посетила II турнир по спортивным бальным танцам Midhight Ball. На мероприятии звезда призналась, что женщина-миллиардер из Лондона, имя которой не раскрывается, вручила ей сумку за семь миллионов рублей.

«У меня есть одна сумка, которую мне подарила очень серьезная женщина. Она миллиардер, живет в Лондоне. И она вдова очень серьезного человека. Она мне подарила сумку за семь миллионов. Эта сумка сделана из кожи крокодила, и она инкрустирована бриллиантами», — уточнила Рудковская.

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Продюсер уточнила, что с данным аксессуаром в свет еще не выходила и пока боится это делать.

В августе Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе. Знаменитость поделилась роликом другой блогерши, не раскрывая ее фамилию, в котором та поведала историю о шопинге в магазине марки Balenciaga.

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      Екатерина Ештокина
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