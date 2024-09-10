50-летняя Виктория Бекхэм похвасталась фигурой в прозрачном платье

Британская певица, дизайнер и предпринимательница Виктория Бекхэм похвасталась фигурой в прозрачном наряде. Данное фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая участница поп-группы Spice Girls запечатлела себя у зеркала в полный рост. Она предстала перед камерой в облегающем кружевном платье черного цвета ниже колена, отказавшись при этом от обуви.

Кроме того, 50-летняя знаменитость надела нижнее белье в тон, включавшее в себя бюстгальтер без косточек и V-образные трусы с заниженной талией, и добавила к образу часы с золотистым браслетом.

В августе Виктория Бекхэм снялась топлес для журнала Vogue.