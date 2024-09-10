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01:00, 10 сентября 2024Ценности

51-летняя Дита фон Тиз снялась в нижнем белье

51-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз снялась в нижнем белье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, снялась в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит The Sun.

Известно, что 51-летняя знаменитость приняла участие в рекламной съемке собственного бренда Dita Von Teese Lingerie. Так, на размещенном фото звезда предстала в кружевном комплекте нижнего белья красного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом она надела чулки с подтяжками.

Визажисты сделали артистке яркий макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные кудри и добавили к образу декоративный цветок, золотое ожерелье с камнями, массивные серьги и сияющий браслет.

В июне Дита фон Тиз повторила свой культовый откровенный номер. Актриса появилась на показе Alexis Mabille топлес, попозировав перед гостями в большом бокале со стразами.

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      Мария Винар
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