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00:30, 10 сентября 2024Из жизни

Американский сенатор сделала подчиненного своим секс-рабом

В США женщина-сенатор домогалась подчиненного и сделала его своим рабом

Фото: California Legislature / Wikimedia

Женатый мужчина обвинил сенатора штата Калифорния Мари Альварадо-Гил в том, что она сделала его личным секс-рабом. Об этом пишет Daily Beast.

Подчиненный Альварадо-Гил, 57-летний Чад Кондит, обвинил ее в принуждении к интимным отношениям. Он рассказал, что домогательства начались со странных вопросов от женщины в декабре 2022 года. Политик интересовалась, изменял ли он когда-нибудь жене и вступал ли в интимные отношения со своим боссом. Известно, что отца Кондита обвиняли в сексуальной связи со стажеркой, поэтому Альварадо-Гил интересовалась, будет ли ее подчиненный вести себя так же.

В марте 2023 года член сената американского штата предлагала мужчине «тройничок» с его женой. По словам Чада, однажды сенатор позвала его в свой гостиничный номер, сказав, что поранилась. Когда он пришел, женщина сидела на кровати в одной футболке. Как утверждает мужчина, он отказывался от любой близости с Альвадаро-Гил, пока она не принудила его к интимной близости на выездном мероприятии.

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Согласно показаниям Кондита, тогда сенатор вышла из ванны, спустила штаны и сказала ему: «Я хочу, чтобы ты поцеловал это, и доказал свою преданность». Как рассказывает мужчина, ему приходилось заниматься оральным сексом с женщиной даже в автомобиле. После одной из таких встреч у Кондита диагностировали три межпозвоночные грыжи и вывих бедра. Как объясняет мужчина, это произошло, потому что ему «приходилось извиваться в ограниченном пространстве» машины.

В декабре 2023 года, согласно Кондиту, его уволили, поскольку он отказался надеть костюм Санта-Клауса и дальше выполнять сексуальные фантазии Альварадо-Гил. Тем не менее, по словам мужчины, она продолжала преследовать его даже после его ухода с должности.

Ранее сообщалось, что бывшего топ-менеджера американской ИТ-компании обвинили в том, что он заставил свою-помощницу подписать «контракт рабыни». Контракт предписывал ей заниматься с начальником сексом, одеваться «женственно, желательно в юбки, платья и чулки», носить ошейник и следить за тем, чтобы ее вес составлял не менее 59 и не более 70 килограммов.

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      Юлия Юткина
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