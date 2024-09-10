В Анкаре оценили ситуацию вокруг переговоров по Украине

В Турции назвали ситуацию вокруг переговоров по Украине близкой к тупику

Возобновление стамбульского процесса по урегулированию украинского конфликта возможно при готовности сторон к переговорам, но на данный момент ситуация ближе к тупиковой, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Он отметил, что турецкая сторона на всех уровнях заявляет: она готова оказать свои посреднические услуги. Дипломат напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее заявил, что в мирном процессе не будет проигравших.

В Турции назвали ситуацию вокруг переговоров по Украине близкой к тупику. «Но сейчас мы не видим готовности к переговорам, процесс рискует зайти в тупик, а конфликт имеет риск перерастания в ядерный», — оценил источник происходящее.

14 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Россия не были близки к решению конфликта на переговорах весной 2022 года в Стамбуле, так как позиции стран были далеки. По его словам, попавшие в сеть проекты мирного соглашения являются отражением хода переговоров, а не договором.