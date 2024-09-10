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09:09, 10 сентября 2024Ценности

Анна Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода

Певица Анна Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода с Янисом Тимма

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в парикмахерской. Певица предстала перед камерой с распущенными волосами и взяла в руки ножницы. Затем она отсчитала на прядях несколько сантиметров и самостоятельно их укоротила. «Итак, я решилась. Но это еще не все», — звезда ролик.

После этого Седокова выложила еще одно видео, в котором продемонстрировала результат преображения. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решилась на удлиненное каре.

Ранее Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике.

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      Карина Черных
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