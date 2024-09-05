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14:27, 5 сентября 2024Ценности

Анна Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Певица Анна Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала лицо без макияжа на фоне слухов о пластике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница разместила снимок напротив зеркала на борту самолета. Так, она надела черный топ на широких бретелях, легинсы в тон и кепку.

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В качестве аксессуаров звезда выбрала большие наушники. При этом певица собрала волосы в пучок и отказалась от косметики на лице, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в сентябре Седокову из-за нового видео заподозрили в пластике в сети со словами «только голос выдал». Исполнительница снялась во время посещения стоматологической клиники в Турции. Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях, обратив внимание на его трансформацию.

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      Екатерина Ештокина
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