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05:48, 10 сентября 2024Россия

Белоусов поздравил освобождавших Новогродовку и Мемрик военных

Белоусов поздравил освобождавших Новогродовку и Мемрик военных ВС РФ
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским бойцам, которые освобождали населенные пункты Новогродовка и Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написало Минобороны в официальном Telegram-канале.

В частности, Белоусов поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады. С начала спецоперации военные ведут упорные бои с противником на различных направлениях.

«Сегодня, уничтожая врага на Красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский"», — отмечается в поздравлении.

8 сентября сообщалось, что российская армия полностью взяла под контроль Новогродовку на покровском направлении. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить почти целым.

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      Марина Совина
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