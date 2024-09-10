Белоусов поздравил освобождавших Новогродовку и Мемрик военных ВС РФ

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы российским бойцам, которые освобождали населенные пункты Новогродовка и Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написало Минобороны в официальном Telegram-канале.

В частности, Белоусов поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады. С начала спецоперации военные ведут упорные бои с противником на различных направлениях.

«Сегодня, уничтожая врага на Красноармейском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством воинская часть доказывает, что полк по праву носит почетное наименование "гвардейский"», — отмечается в поздравлении.

8 сентября сообщалось, что российская армия полностью взяла под контроль Новогродовку на покровском направлении. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить почти целым.