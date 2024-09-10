Блогерша Катя Клэп снялась в образе в стиле 90-х для рекламы

Блогерша Катя Клэп снялась с короткой челкой и тонкими бровями для рекламы

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), снялась в образе в стиле 1990-х годов для рекламы отечественного ювелирного бренда Poison Drop. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша в рамках фотосессии надела обнажающий плечи и живот топ черного цвета. Также она выбрала брюки с широким ремнем, к которому были прикреплены два чехла, и примерила кольца и браслет с металлическими шипами.

При этом знаменитость позировала с окрашенными в бордовый цвет волосами ниже плеч и короткой челкой. Кроме того, она выщипала брови, оставив тонкие линии, и подчеркнула контур губ коричневым карандашом.

В мае вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, снялась в наряде в стиле 1990-х годов на фоне Эйфелевой башни в Париже, Франция.