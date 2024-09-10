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17:02, 10 сентября 2024Мир

Британия расширила санкционный антироссийский список

Британия включила в санкционный антироссийский список ВКС России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Британия включила в санкционный антироссийский список Воздушно-космические силы (ВКС) России и командование военно-транспортной авиации. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Также под санкции попали пять кораблей, указанные как «SKIF-V», «OMSKIY-103», «MUSA JALIL», «BEGEY» и «BALTIYSKIY». Отмечается, что все они были вовлечены в деятельность, «целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка».

В документе указано, что активы юридических лиц, добавленных в санкционный список подлежат заморозке активов.

Ранее Британия присоединилась к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. Уточняется, что британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.

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      Виктория Кондратьева
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