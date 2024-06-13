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14:26, 13 июня 2024Экономика

Еще одна страна ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи
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Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Великобритания присоединилась к введенным США ограничениям в отношении Московской биржи. Всего британский санкционный список расширили более чем на 40 позиций, сообщило правительство королевства.

В перечень вошли компании из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ, а также «дочки» Мосбиржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Помимо этого, страна внесла в соответствующий список и «СПБ биржу», попавшую под американские ограничения в ноябре прошлого года и крупного российского страховщика «Ингосстрах».

Санкции в отношении Мосбиржи власти США ввели 12 июня. Вскоре после этого на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в регуляторе пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

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      Дмитрий Воронин
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