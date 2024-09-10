Бывший замначальника российской колонии снял судимость за нападение заключенного

Экс-замначальника ИК-2 Кургана снял судимость за нападение заключенного

Бывший заместитель начальника ИК-2, расположенной в поселке Просвет Курганской области, снял судимость за халатность, в результате которой заключенный совершил вооруженное нападение на сотрудников спецучреждения. Об этом сообщает Ura.Ru.

Экс-сотрудник ФСИН был осужден условно на два года за халатность — он курировал оперативную работу на режимном объекте, однако не уследил за осужденным, который в 2021 году собрал арсенал и напал на сотрудников ИК. Получивший условный срок экс-замначальника колонии подал ходатайство о снятии судимости и суд его удовлетворил.

Утром 12 августа 2021 года администрация ИК-2 узнала о готовящемся побеге. Сотрудники пришли с обыском в швейный цех колонии. Согласно полученной информации, бежать собирались осужденный за расправу бывший ополченец ДНР Александр Литвинов и двое других заключенных.

Когда прапорщик внутренней службы Дмитрий Беженар нашел Литвинова на чердаке над швейным цехом, заключенный вонзил ему заточку в грудь. На крик раненого прапорщика на чердак пришел начальник отдела безопасности колонии Станислав Кононыхин. Ему Литвинов также нанес несколько ударов заточкой, оказавшихся летальными.

Затем заключенный с чердака стал закидывать самодельными гранатами других сотрудников колонии. Он также поджег опилки, складированные на промзоне. Прибывшую пожарную машину Литвинов забросал коктейлями Молотова.

На переговоры с ним прибыл прокурор Курганской области Андрей Назаров. Заключенный отказался сдаваться. В 16:00 по местному времени его ликвидировали.

После в колонии был найден схрон, из которого изъяли 34 самодельные гранаты и коктейли Молотова, а также самодельное ружье. Литвинов воевал на юго-востоке Украины на стороне ополченцев, был сапером-подрывником. Он отрицал свою вину в расправе над пожилой женщиной, работавшей страховым агентом, тем не менее его приговорили к 19 годам заключения.