Россиян предупредили об опасности воды из кулеров

Эксперт Погорелый: вода из кулеров может представлять угрозу для здоровья

Кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Антон Погорелый заявил, что в ряде случаев вода может представлять угрозу для здоровья. Об опасности воды из кулеров специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Вода, даже если она изначально высокого качества, со временем становится источником размножения микроорганизмов. Это происходит из-за особенностей конструкции кулеров и условий их эксплуатации. Вода, стоящая в резервуаре длительное время, становится благоприятной средой для роста бактерий. Одним из потенциально опасных микроорганизмов является бактерия рода Legionella, которая способна вызывать тяжелые заболевания, такие как легионеллез. Риск увеличивается, если кулер установлен в теплом помещении и не проходит регулярную очистку», — объяснил эксперт.

Не следует забывать о возможности перекрестного загрязнения, которая возникает из-за активного использования кулеров большим количеством людей. Каждый раз, когда ученик касается крана кулера или набирает воду в недостаточно чистую ёмкость, возникает риск переноса бактерий и вирусов. Особенно опасно, когда дети случайно касаются кранов губами или набирают воду в бутылки, которые уже использовались без надлежащего мытья. В условиях школьных коридоров, где питьевые источники расположены в местах с высокой проходимостью, риск увеличивается в разы Антон Погорелый кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА

Он также напомнил о необходимости регулярного обслуживания кулеров. По словам специалиста, кулеры должны проходить полную дезинфекцию и техническое обслуживание как минимум раз в неделю. Кроме того, как рассказал Погорелый, фильтры также нуждаются в регулярной замене. При этом на практике эти требования соблюдаются далеко не всегда, заметил собеседник «Ленты.ру».

«С учетом этих рисков рекомендуется обеспечить детей питьевой водой, подготовленной в домашних условиях. Лучшим вариантом будет давать ребенку с собой воду в личной бутылке, которая была тщательно вымыта и наполнена дома чистой водой. Это снизит риск контакта с потенциально опасными микроорганизмами и даст уверенность в том, что ребенок пьет качественную и безопасную воду. Вода, подготовленная в домашних условиях, гораздо менее подвержена риску загрязнения, если следить за чистотой бутылок и регулярно их мыть», — отметил Погорелый.

Подход к выбору источника питьевой воды для школьников — не просто вопрос удобства, но и важная мера для сохранения здоровья. В условиях массового использования кулеров в школах особенно важно обращать внимание на гигиену и качество воды, чтобы минимизировать возможные риски. Регулярный контроль за состоянием кулеров, а также использование личных бутылок с водой — это простые и эффективные меры, которые помогут обезопасить детей и обеспечить их здоровье в долгосрочной перспективе Антон Погорелый кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов назвал кухонные тряпки опасными для здоровья человека. «Исследования показывают, что в столовых тряпках могут обитать такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Эти микроорганизмы могут стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций, а также привести к инфекциям кожи и глаз. В повышенной зоне риска инфицирования находятся дети», — предупредил специалист.