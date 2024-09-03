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05:02, 3 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности кухонных тряпок

Химик Панов: кухонные тряпки могут быть опасными для здоровья человека

Фото: Elinda Gjonomadhi / Unsplash

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов назвал кухонные тряпки опасными для здоровья человека. О том, какую угрозу они могут представлять для организма, эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Исследования показывают, что в столовых тряпках могут обитать такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Эти микроорганизмы могут стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций, а также привести к инфекциям кожи и глаз. В повышенной зоне риска инфицирования находятся дети», — объяснил специалист.

Для обеспечения безопасности и гигиены на кухне необходимо не просто мыть тряпки, а дезинфицировать их при помощи специальных средств и после этого высушивать насухо. Рекомендуется регулярно менять тряпки, особенно если они используются для мытья поверхностей, контактирующих с пищей. Или заменить многоразовые тряпки на одноразовые полотенца и салфетки

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук

Он также подчеркнул, что скопление бактерий на тряпках может привести к ухудшению состоянию в случае имеющихся заболеваний, а также спровоцировать развитие таких опасных заболеваний, как менингит и энцефалит.

«Влажная тряпка также служит прекрасной средой для развития плесени и грибковых инфекций. Использование одной и той же тряпки для мытья различных поверхностей может привести к перекрестному загрязнению, что еще больше увеличивает риск инфицирования человека различными патогенными микроорганизмами. Например, если тряпка использовалась для мытья разделочной доски, а затем для уборки стола, существует большая вероятность переноса бактерий с доски на стол. В результате стол тоже становится потенциальным источником инфекции», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Кухонные тряпки являются одним из наиболее распространенных источников бактерий и вирусов в доме. Из-за неправильного хранения и использования тряпки становятся прекрасной питательной средой для развития патогенных организмов, вызывающих серьезные заболевания у людей

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук

Ранее завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд рассказал, что в кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, которые вызывают пневмонию.

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По словам специалиста, легионеллы обычно заводятся в загрязненных и плохо работающих системах кондиционирования. Вызванная этими бактериями пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также она может вызывать дыхательную недостаточность.

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      Кирилл Садовский
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