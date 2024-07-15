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11:13, 15 июля 2024Экономика

Названа живущая в кондиционерах опасная бактерия

Гигиенист Гильденскиольд: в кондиционерах могут обитать опасные легионеллы

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, которые вызывают пневмонию. Неожиданную опасность устройств для климат-контроля назвал россиянам завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, легионеллы обычно заводятся в загрязненных и плохо работающих системах кондиционирования. Вызванная этими бактериями пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также она может вызывать дыхательную недостаточность.

Заразиться сильнее всего рискуют люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие аллергией. Обезопасить себя можно, если вовремя чистить кондиционер и менять в нем фильтры, а также проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами, отметил Гильденскиольд.

Ранее россиянам рассказали, что каждые полчаса работы кондиционер должен отдыхать — так эксплуатация устройства будет безопасной. Пользоваться им без перерыва допустимо лишь в самые знойные дни, уточнили эксперты.

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      Нина Ташевская
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