Названо безопасное время работы для кондиционера

Профессор Шамин: каждые полчаса работы кондиционера стоит делать перерыв

Каждые полчаса работы кондиционер должен отдыхать. Как долго следует использовать устройство ежедневно, чтобы оно не работало на износ, «Газете.Ru» рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По словам эксперта, кондиционер следует периодически отключать — циклический режим работы не повлияет на срок его службы. «В среднем, рабочий цикл может составлять 20–30 минут работы и 10–15 минут отдыха», — пояснил он изданию. Рекомендуемое время эксплуатации в течение дня зависит от конкретной модели кондиционера.

Пользоваться им без перерыва допустимо лишь в самые знойные дни, отметил Шамин. В жару стоит регулярно проверять состояние компрессора и уровня хладагента в кондиционере и чистить фильтры — это убережет прибор от ранних поломок. «Для предотвращения перегрева рекомендуется устанавливать таймеры или использовать программируемые термостаты, которые автоматически включают и выключают кондиционер в заданные интервалы времени», — посоветовал собеседник газеты.

Ночью кондиционер лучше вовсе выключать либо запускать в режиме пониженной производительности — он экономит электричество и снижает нагрузку на агрегат. В некоторых моделях такой режим предусматривает авторегулировку температуры и скорости работы вентиляторов.

Также еще при выборе кондиционера следует учитывать, в каком помещении вы планируете его устанавливать. Площадь комнаты должна соответствовать мощности устройства — иначе механизм быстро износится из-за постоянной работы на максимуме. Нельзя забывать о высоте потолков, наличии окон, количестве и интенсивности работы других электроприборов. В комнате необходимо поддерживать температуру не ниже 23-25 градусов — это оптимальный вариант, безопасный для устройства.

Еще один важный момент, сказывающийся на работе кондиционера, — изоляция помещения. «Хорошая теплоизоляция позволяет удерживать прохладу дольше, сокращая время работы кондиционера. Установка качественных окон, утепление стен и потолка, использование светозащитных штор или жалюзи снизит нагрузку на него и уменьшит потребление электроэнергии. Важно обратить внимание на герметичность дверей и окон, чтобы минимизировать проникновение теплого воздуха извне», — уточнил Шамин.

Кондиционер можно использовать не только для охлаждения, но и обогрева помещения. Такой вариант отопления даже позволит сэкономить, ведь прибор расходует энергию в 3-5 раз меньше обогревателя.