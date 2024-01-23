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19:44, 23 января 2024Среда обитания

Назван неочевидный способ сэкономить на отоплении

«ВсеИнструменты.ру»: кондиционер поможет сэкономить на отоплении

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кондиционеры можно использовать не только для охлаждения, но и обогрева помещений, причем с выгодой. Неочевидный способ сэкономить на отоплении в беседе с «Лентой.ру» назвал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По данным специалиста, кондиционер расходует энергию в 3-5 раз меньше обогревателя. Расход электричества зависит от модели кондиционера — на это указывает коэффициент производительности в режиме нагрева, или СОР.

Минимальная температура, при которой безопасно использовать кондиционер, указана в инструкции. В случае непредусмотренных документацией морозов зимний комплект защитит компрессор от замерзания.

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При выборе кондиционеров не стоит забывать, что инвенторные модели лучше переносят холода. В продаже есть и специальные зимние модели. Благодаря мощному компрессору, увеличенному теплообменнику и встроенному зимнему комплекту их можно использовать для отопления при 30-градусных морозах. Если же кондиционер планируется использовать на обогрев при температуре не ниже минус 5 градусов, можно остановить выбор на неинвенторных моделях.

Прежде чем подключить кондиционер зимой, необходимо просушить его внутренний блок от скопившегося конденсата. Для этого нужно сначала включить прибор на охлаждение, а затем — сразу на обогрев. Кроме того, эксперт советует прочистить фильтры от грязи и поставить на внешний блок защитный козырек.

Ранее россиянам рассказали о новом способе сэкономить на счетах за тепло. Саратовские ученые разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного.

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      Виктория Клабукова
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