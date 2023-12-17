В России нашли способ не платить за отопление

ТАСС: саратовские ученые нашли способ не платить за отопление

Российские ученые нашли способ не платить за отопление. Об этом со ссылкой на пресс-службу Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина сообщает ТАСС.

Исследователи разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет придавать теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. За счет него удастся сохранить тепло в помещении и тем самым уменьшить затраты на отопление. Одним из преимуществ устройства является то, что оно не приводит к высушиванию воздуха.

«Наряду с обменом теплотой осуществляется и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счет использования капиллярно-пористых влагопроводов. В результате не происходит высушивания воздуха, что сопровождает работу применяемых в настоящее время приточно-вытяжных вентиляционных систем. Для разных людей комфортная влажность воздуха может быть разной и колебаться в известных пределах», — рассказали в пресс-службе вуза.

По словам ученых, устройство удастся использовать в административных, производственных зданиях и жилых домах. Благодаря их разработке в последних можно полностью исключить платежи потребителей за отопление — например, в домах с теплоизолированными стенами, а также достаточным количеством светильников и других источников тепла. В этом случае жильцам понадобится платить только за электроэнергию. Авторы разработки заключили, что при широком применении устройство сможет заменить действующие системы и сети централизованного отопления.

В декабре россияне поделились способами сэкономить на счетах за отопление.