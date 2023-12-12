Россияне поделились способами сэкономить на коммуналке

«Роквул»: 25 процентов россиян прежде всего в квартире утепляют балкон

72 процентам россиян неизвестны источники теплопотери в квартире. Каким образом граждане экономят на счетах за отопление, выяснила компания «Роквул». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Причиной промерзания дома являются так называемые «мостики холода» — участки стен, полов, перекрытий и проемов со слабой теплоизоляцией. Как бороться с ними, знают 28 процентов участников опроса. Больше всего холода пропускают окна. 55 процентов респондентов решают эту проблему, выбирая качественные стеклопакеты. Однако деньги будут потрачены зря, если оконные откосы установлены неверно, пояснили эксперты.

Около 25 процентов опрошенных прежде всего в доме утепляют балкон по контуру и с внешней стены. Объединяя его с комнатой, пароизоляционные материалы нужно устанавливать поверх утеплителей из каменной ваты, уточняют специалисты. Такой материал защищает от огня — это важно учитывать, так как балкон является одним из путей эвакуации. 15 процентов участников опроса утепляют пол на первом этаже, а также над арками и проемами. 12 процентов респондентов особое внимание в квартире уделяют стенам, граничащим с улицей или шахтой лифта.

Каменная вата обеспечивает хорошую шумоизоляцию, не впитывает влагу, паропроницаема и экологична. Кроме того, она не дает усадку, что предотвратит появление зазоров между плитами со временем. Эксперты советуют утеплять ею не только стены, но также кровлю и пол над подвалом. Это позволит снизить расходы на коммуналку до 70 процентов, подсчитали в компании.

Ранее блогер, пять лет прожившая без отопления, поделилась с читателями тем, как спасается от морозов. Девушка рекомендует запастись одеялами и бездымными свечами, носить в доме шерстяные носки и митенки.