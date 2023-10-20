Пять лет прожившая без отопления девушка назвала пять способов не замерзнуть

Блогер из Великобритании рассказала, как согреться без отопления зимой

Блогер из Великобритании пять лет прожила без отопления, чтобы сэкономить на коммунальных расходах. Пятью лайфхаками она поделилась с New York Post.

Инфлюэнсер и онлайн-эксперт по личным финансам Клэр де Лис создала серию коротких роликов в TikTok о том, как согреться у себя дома, если хочется сэкономить на отоплении или по какой-то причине нет возможности использовать батареи и обогреватели. По словам де Лис, она уже пять лет обходится без отопления в холода. «Я хочу, чтобы люди знали, как создать себе комфортные условия, и не страдали зимой», — рассказала она.

Один из главных лайфхаков блогера — это одеяла и пледы. Она советует запастись ими заранее и разложить не только в спальне, но и в других комнатах — например, в кухне, столовой и гостиной. «Если вы думаете, что у вас достаточно одеял, то нет, это не так, сходите и купите еще», — посоветовала она в разговоре с журналистами.

Также, по мнению де Лис, нужно внимательно отнестись к носкам. Подойдут любые, но лучше всего согревают шерстяные. Некоторые она носит уже около семи лет. Кроме того, она рекомендует купить для дома перчатки без пальцев, поскольку при частой носке в обычных перчатках будут появляться дырки и к тому же они будут мешать заниматься хозяйством. Также поможет согреться много слоев одежды и шарфы. А если шарфов нет, их могут заменить разрезанные пополам легинсы или брюки, считает она.

Для обогрева де Лис советует свечи, которые не создают дыма. По ее словам, они быстро нагревают небольшие помещения. Также во время сна, по ее словам, хорошо согревают две грелки — одну можно положить в ноги, а другую возле груди. Такая комбинация позволит спать в комфорте и не простудиться.

Самой большой проблемой отсутствия отопления де Лис назвала плесень, которая может образоваться из-за конденсата от стирки и дыхания.

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