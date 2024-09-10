Дело заочно арестованной наемницы из Грузии отправили в суд

В ДНР направили в суд дело заочно арестованной наемницы из Грузии

В Донецкой Народной Республике (ДНР) направили в суд уголовное дело в отношении наемницы из Грузии Русудан Иванеишвили, обвиняемой по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Об этом во вторник, 10 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Воевавшая на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили объявлена российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ей назначен заочный арест.

Иванеишвили действовала в роли снайпера и за свои действия получила вознаграждение в размере, эквивалентном сумме свыше 2,2 миллиона рублей.

21 июля сообщалось, что служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала опрашивать своих солдат, вернувшихся из зоны военных действий на Украине.