Доктор объяснил разницу между допустимым для мужчин и женщин количеством алкоголя

Врач Сикорский: у мужчин алкоголь выводится из организма в два раза быстрее

Абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, но есть нормы с низким риском для здоровья, заявил эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. В разговоре с «Лентой.ру» он также объяснил, почему эти нормы разные для мужчин и женщин.

По словам врача, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввели термин «стандартная доза алкоголя» (СДА) — это количество напитка, в котором содержится 10 граммов чистого спирта. «Эксперты ВОЗ рекомендуют выпивать мужчинам не более 21 стандартной дозы алкоголя в неделю. Для женщин рекомендации отличаются. Им без высокого риска для здоровья надо употреблять не более 14 стандартных доз алкоголя в неделю. При этом в неделю обязательно наличие двух дней полной трезвости», — рассказал Сикорский.

Согласно этим рекомендациям, нормой с низким риском для здоровья считается 140 граммов чистого спирта в неделю для женщин и 210 граммов — для мужчин. Это достаточно большая доза спиртных напитков в пересчете на количество алкоголя на неделю: формально мужчинам «разрешено» 1,5 литра пива в день Олег Сикорский эндокринолог

Эндокринолог отметил, что различия в дозе связаны со скоростью выведения алкоголя и других опасных веществ из организма. У мужчин эти процессы происходят примерно в два раза быстрее, чем у женщин, уточнил доктор.

При этом, чтобы спирт не приносил существенного вреда организму, лучше вовсе отказаться от него, подчеркнул Сикорский. Но если сделать это сложно, важно хотя бы соблюдать меру. Также следует употреблять только качественный алкоголь, чтобы избежать отравления. Во время застолья обязательно нужно закусывать, так как спирт на голодный желудок крайне опасен, подытожил врач.

Ранее эндокринолог Анна Солдатенкова назвала алкоголь одним из провокаторов развития старческого слабоумия. Она предупредила, что употребление спиртных напитков в пожилом возрасте провоцирует ухудшение мыслительных процессов, памяти, концентрации и значительно увеличивает риск деменции.