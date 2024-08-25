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17:22, 25 августа 2024Забота о себе

Назван один из главных провокаторов развития старческого слабоумия

Эндокринолог Солдатенкова назвала алкоголь провокатором деменции у пожилых людей

Фото: zelvan / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Анна Солдатенкова назвала алкоголь одним из провокаторов развития старческого слабоумия. В комментарии «Известиям» врач объяснила, что дозы горячительных напитков, которые в молодости могут и не нанести разрушительного вреда здоровью, опасны для пожилых людей.

Доктор предупредила, что употребление алкоголя в пожилом возрасте провоцирует ухудшение мыслительных процессов, памяти, концентрации и значительно увеличивает риск деменции. Также, продолжила она, крепкие напитки ухудшают течение хронических заболеваний — диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней.

Все это происходит, потому что с возрастом организм перестает быстро и эффективно перерабатывать спиртное. Поэтому спирт дольше находится в организме, негативно воздействуя на него.

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      Вера Владзиевская
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