Назван один из главных провокаторов развития старческого слабоумия

Эндокринолог Солдатенкова назвала алкоголь провокатором деменции у пожилых людей

Эндокринолог Анна Солдатенкова назвала алкоголь одним из провокаторов развития старческого слабоумия. В комментарии «Известиям» врач объяснила, что дозы горячительных напитков, которые в молодости могут и не нанести разрушительного вреда здоровью, опасны для пожилых людей.

Доктор предупредила, что употребление алкоголя в пожилом возрасте провоцирует ухудшение мыслительных процессов, памяти, концентрации и значительно увеличивает риск деменции. Также, продолжила она, крепкие напитки ухудшают течение хронических заболеваний — диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней.

Все это происходит, потому что с возрастом организм перестает быстро и эффективно перерабатывать спиртное. Поэтому спирт дольше находится в организме, негативно воздействуя на него.

Ранее онколог Леонид Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить себе собак и объяснил почему.