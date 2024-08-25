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14:30, 25 августа 2024Забота о себе

Врач назвал неочевидный способ снизить риск развития деменции

Онколог Доронин призвал завести собаку, чтобы снизить риск развития деменции

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Чтобы снизить риск развития деменции, нужно завести собаку, заверил онколог Леонид Доронин. Неочевидный способ борьбы за ментальное здоровье врач назвал в Telegram-канале.

Доронин призвал заводить и ценить питомцев, так как научно доказана польза общения людей пожилого возраста с собаками. Например, у собаководов старше 65 лет риск развития слабоумия сокращается на 40 процентов.

«Физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами псов — то, что может предотвратить слабоумие у пожилых людей. В особенности выгодно это во времена самоизоляции, потому что активность сохраняется хоть какая-то, да и общение с собакой делает чувство одиночества не таким явным», — объяснил доктор.

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      Вера Владзиевская
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