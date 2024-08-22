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17:18, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от деменции неожиданный фактор

Врач Агапкин заявил, что баня защищает от деменции и болезни Альцгеймера

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный фактор, который защищает от нейродегенеративных заболеваний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что походы в баню предупреждают возникновение болезней нервной системы. По его словам, у людей, которые регулярно посещают баню, риск развития деменции и болезни Альцгеймера более чем на 60 процентов ниже, чем у тех, кто не делает этого.

Как объяснил врач, во время нагревания в организме выделяются белки, защищающие нервную систему от отложений, которые обычно возникают в мозге при болезни Альцгеймера. «Получается, что баня омолаживает организм», — подытожил он.

Ранее Агапкин раскрыл неожиданное свойство чеснока. Врач сообщил, что этот продукт снижает риск развития одного вида рака.

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      Олег Давыдов
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