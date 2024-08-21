Врач раскрыл неожиданное свойство чеснока

Врач Агапкин заявил, что употребление чеснока снижает риск рака печени

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданное свойство чеснока. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление этого продукта снижает риск развития рака печени. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли чеснок снижает риск развития рака печени, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение девушки.

«Исследования показывают, что люди, употребляющие чеснок в пищу, реже страдают от этого заболевания, чем те, кто чеснок не употребляет», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали еще одно свойство чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление черного чеснока полезно для зрения.

До этого Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман также рассказали, что систематическое употребление чеснока помогает снизить артериальное давление и улучшает потенцию у мужчин.