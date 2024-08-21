Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:02, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданное свойство чеснока

Врач Агапкин заявил, что употребление чеснока снижает риск рака печени

Фото: Matthew Pilachowski / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданное свойство чеснока. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление этого продукта снижает риск развития рака печени. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли чеснок снижает риск развития рака печени, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение девушки.

«Исследования показывают, что люди, употребляющие чеснок в пищу, реже страдают от этого заболевания, чем те, кто чеснок не употребляет», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали еще одно свойство чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление черного чеснока полезно для зрения.

До этого Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман также рассказали, что систематическое употребление чеснока помогает снизить артериальное давление и улучшает потенцию у мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше