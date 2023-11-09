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15:14, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданное свойство чеснока

Фото: team voyas / Unsplash

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, назвали неожиданное свойство черного чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление этого продукта помогает снизить артериальное давление. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман сообщил, что черный чеснок снижает давление. «Можно доедать чеснок, если действия таблеток не хватает», — объяснил кардиолог.

Продеус, в свою очередь, заявил, что черный чеснок содержит больше полезных свойств, чем обычный. «Концентрация активных ингредиентов повышается в таком ферментированном чесноке от трех до восьми раз, то есть количество полезного вещества увеличивается», — отметил врач. «Черный чеснок обыграл по всем статьям белый, да еще и не создает запаха», — подчеркнула Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман рассказали россиянам, что регулярное употребление чеснока также улучшает потенцию у мужчин. До этого Продеус сообщал, что чеснок снижает риск возникновения рака.

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      Олег Давыдов
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