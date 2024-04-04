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06:00, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Врачи раскрыли неожиданное свойство чеснока

Врач Коновалов рассказал, что употребление чеснока полезно для зрения

Фото: Unsplash

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали неожиданное свойство черного чеснока. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали россиянам, что регулярное употребление этого продукта полезно для зрения. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты объяснили, что благодаря содержанию вещества аллицин чеснок помогает сохранять здоровье глаз. «Аллицин увеличивает количество оксида азота в крови — то есть сосуды расширяются и кровоснабжение сетчатки улучшается, таким образом мы сохраняем свое зрение», — отметил офтальмолог. Малышева добавила, что все острые продукты расширяют сосуды.

Ранее Малышева и кардиолог Герман Гандельман сообщили, что регулярное употребление чеснока также помогает снизить артериальное давление и улучшает потенцию у мужчин.

Врач иммунолог также рассказывал, что чеснок снижает риск возникновения рака. По его словам, 30 граммов чеснока в неделю уже является протективной дозой.

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      Олег Давыдов
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