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21:42, 10 сентября 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин — очень умный человек и джентльмен

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала президента России Владимира Путина джентльменом. Об этом она заявила на дне комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург», трансляция мероприятия прошла в социальной сети «ВКонтакте».

«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала экс-министр.

Кнайсль отметила, что деловые качества российского президента позволили ему «впечатляющим образом изменить страну». Она также подчеркнула, что испытывает к Путину уважение.

Ранее председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман заявил, что хотел бы повторного визита Владимира Путина в страну. «Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с Россией во всех областях на благо народов двух стран», — добавил он.

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      Артём Верейкин
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