Во Вьетнаме захотели повторного визита Путина

Председатель нацсобрания Чан Тхань Ман: Вьетнам хочет повторного визита Путина

Вьетнам хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин совершил повторный визит в страну. Об этом заявил председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман в ходе встречи с российским лидером, передает РИА Новости.

«Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с Россией во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире», — заявил председатель нацсобрания.

Чан Тхань Ман добавил, что вьетнамское руководство хотело бы, чтобы российский лидер вновь посетил страну.

20 июня российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое.

По итогам встречи лидеры государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

